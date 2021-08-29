«باى باى».. أول رد فعل من مى حلمى بعد إيقاف برنامجها

تجاهلت الإعلامية مي حلمي قرار قناة الحدث إيقاف برنامجها وإحالتها للتحقيق.

ونشرت مي حلمي مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية «إنستجرام»، من مطار القاهرة متجها إلى دبي وعلقت «باي باي».

وأصدرت قناة «الحدث اليوم»، منذ قليل، بيانا بوقف مي حلمي عن عملها وتحويلها للتحقيق عقب حلقتها مع أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، وجاء نص البيان كالتالي «بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمى، أمس السبت، الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر عنها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لذلك قررنا أولا: إحالة الإعلامية للتحقيق، ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي».

يُجدر الإشارة إلى أن مي حلمي هي مذيعة وإعلاميّة مصريّة، وُلدت في حي المعادي بمدينة القاهرة وذلك في الثالث عشر من شهر فبراير لعام 1991، التحقت بمعهد الفنون المسرحية في مصر لدراسة الفن المسرحي، ثم درست الإرشاد السياحي وعملت بمجاله مدّة قدرها ست سنوات، وعشقت مي حلمي الإعلام منذ نعومة أظفارها.