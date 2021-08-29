غدا.. النطق بالحكم على متهم في خلية بولاق الدكرور

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:27 م 8/29/2021 7:27:25 PM

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة غدا الحكم على المتهم سيد السيد أحمد والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في خلية بولاق الدكرور.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

وقضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.