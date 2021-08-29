الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. النطق بالحكم على متهم في خلية بولاق الدكرور

المستشار شيرين محمد
المستشار شيرين محمد فهمي

تصدر  الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة غدا الحكم على المتهم سيد السيد أحمد والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في خلية بولاق الدكرور. 

يصدر الحكم  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

وقضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.

جنايات القاهرة طره متهم خلية بولاق الدكرور الدائرة الأولى ارهاب أمن الدولة العليا

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القاهرة - بغداد

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