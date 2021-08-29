الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شاب ذبح شقيقته فى مصر القديمة

حبس
حبس

قتل عامل شقيقته في منطقة مصر القديمة، بسبب خلافات مالية بينهما، وتبين من التحريات أن المتهم سدد للمجني عليها طعنات عدة أنهت حياتها في الحال.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا يفيد بمقتل سيدة على يد شقيقها بمنطقة أبو السعود، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى نورا أ مصابة بطعنات بالرقبة وتبين أنها حامل في توأم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لأن شقيقته واقترضت منه مبلغا ماليا ورفضت سداده فأنهى حياتها، مسددا لها عدة طعنات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ العرض على النيابة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأمرت بانتداب الطب الشرعي وكلفت بسرعة التحريات حول ملابسات الواقعة.

خلاف مالي منطقة أبو السعود قتل شاب يقتل شقيقته

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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