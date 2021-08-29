الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مكافآت ونشرات بحث.. هكذا يتعامل البعض مع القطط الضائعة

قطة
قطة

البحث عن الحيوانات الضائعة بأشكال تشبه البحث عن الإنسان أصبحت تنتشر بصورة كبيرة بالعديد من الدول، وذلك لتعلق الإنسان بحيوانه الأليف الذي يمكن خلاله تقلص التعامل مع البشر، وهناك من يعرض مكافأة لمن يحصل على القطط الضائعة.

لاحظ العديد انتشار دعوات بحث سواء ورقية او إلكترونية عن قطط وكلاب، ولذلك جمعنا لكم أبرز تلك الحوادث التي انتشرت مؤخرا ولفتت نظر البعض، وكان آخرهم راجا محمد أبنة بورسعيد التي طبعت منشورات ووزعتها بشوارع منطقتها وقامت بوضع بعضها على الأعمدة والحوائط بحثًا عن قطتها "كوتة"، وقامت بوضع مكافأة 1000 جنيه مقابل من يجدها.

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قطة

"قطة شيرازي مفقودة مكافأة 1000 جنيه لمن يجدها.. قط شيرازي شعر طويل لونها أصفر ومن رقبتها وبطنها أبيض عينيها عسلي فقدت في منطقة منايف في 25\7"، جملة وضعتها راجا أسفل صورة القطة كوتة الضائعة وقامتا بنشرها بالمنطقة التي فقدت بها، حيث انها تبحث عنها منذ فترة طويلة.

وفقدت امرأة سويسرية قطتها التي تدعي "نفتيس" ورصدت مكافأة ووضعتها على ورق وعلقتها كالإعلان بالشوارع أملًا فيمن يدلها على مكانها، وظلت تتجول في شوارع منطقة الدقي التي تعيش بها تبحث عنها وهي حاملة بيدها عدة أوراق مرسوم عليها شكل القطة، ومكتوب عليها رقم مع عبارة "من يجدها يتصل على الرقم"، وظلت تشرح للذين قابلتهم أن تلك القطة رفيقتها في الحياة ولم تجد أحد مثلها، وباكية على الأمر ما أدى لتعاطف الجميع معها.

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قطة

وتجولت سيدة بمدينة حلوان بحثًا عن قطها بعد أن هربت من المنزل أثناء فتح باب المنزل لنقلها بعض قطع العزال لتجديد المنزل، واستخدمت جروبات الفيس بوك التابعة لمنطقة سكنها للبحث عن القط، وبالفعل استطاعت أن تعثر عليه من خلال أحد الأشخاص الذين حددوا لها أحد الشوارع التي تواجد بها القط.

الحيوانات بورسعيد كوتة إنتشار مدينة حلوان قطط

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وائل لطفي

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