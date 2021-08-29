بعد تصدرها التريند.. مَن هى الفنانة الشابة بسمة بوسيل؟

تصدر اسم مصممة الأزياء والمطربة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، خاصة بعد إقامة حفل عيد ميلاده على المسرح أثناء إحياءه إحدى الحفلات في الساحل الشمالي، وذلك بعد نجاح فيلمه الأخير "مش أنا"، وتصدره أعلى الإيرادات في الوطن العربي.

واحتفلت زوجة تامر حسني بالنجاح وبعيد ميلاد تامر حسني الذي يحل خلال شهر أغسطس، زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل على مسرحه وقدمت له تورتة عيد ميلاده وغنت له للمرة الأولى مع جمهوره أغنيته الشهيرة "كل سنة وانت طيب".

"الدستور" ترصد أبرز المحطات في حياة بسمة بوسيل في السطور التالية:-

بسمة بوسيل مواليد 10 مايو 1991.

تبلغ بسمة بوسيل من العمر 30 عاما.

بسمة بوسيل هى مغربية الأصل.

هي مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة شاركت في النسخة الـ6 من برنامج ستار اكاديمي.

متزوجة من الفنان تامر حسني، وأنجبت منه 3 أطفال.

بسمة بوسيل مغنية مغربية معتزلة.

لديها أكثر من 17 أغنية خاصة بها قبل الاعتزال.

حصلت على المركز الثاني في مسابقة ستار أكاديمي.

رفضت استكمال مشوارها الغنائي تلبية لطلب الفنان تامر حسني قبل زواجها.

و"مش أنا" حقق إيرادات كبيرة منذ صدوره داخل مصر وخارجها، حيث تجاوز الـ15 مليون دولار بما يعادل بالمصري ربع مليار جنيه، إضافة إلى نجاح أغنيته الجديدة "صعبة" والتى تجاوزت 54 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وضم الاحتفال عددًا كبيرًا من أصدقائه، ومنهم النجمة بشري وزوجها التي احتفلت بعيد ميلاد تامر حسني قبل موعده بأيام، والذي يوافق 16 أغسطس.

ونشر تامر فيديو من الاحتفال عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "صعبة.. مش أنا.. حبيبتي بسومي شكرًا على الاحتفال الجميل ده وشكرًا لكل أصحابي الغاليين اللي اشتركوا في المفاجأة دي وشكرًا لبشرى اللي قررت تعملي عيد ميلادي فجأة وهو مش معاده".