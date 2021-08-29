الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفريقيا تسجل 7.7 مليون إصابة و194 ألف وفاة بكورونا

أفريقيا
أفريقيا

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" اليوم بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 7 ملايين و721 ألف إصابة و194 ألف وفاة وسط تعافي 6 ملايين و855 ألف شخص، وسط تباطؤ عمليات التحصين ضد الفيروس سريع الانتشار.
وأوضح بيان "المراكز الأفريقية" تسجيل تحصين سكان القارة الافريقية بلقاح كورونا ما نسبته 2.5 في المائة، وسجلت نسبة من تلقى جرعة واحدة 4.5 في المائة، بينما حصل 2.4 في المائة على جرعتين.
وأوضحت الإحصائيات أن المغرب قام بتحصين 43.5 في المائة من السكان، بينما سجلت جنوب افريقيا 24.3 في المائة، وبلغت تونس 17.3 في المائة وزيمبابوي 16.4 في المائة.
وأوصت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الانفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.
يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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