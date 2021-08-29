أول رد من محمد فؤاد على تشبيهه بالمطرب عبدالباسط حموده (فيديو)

كشف الفنان محمد فؤاد، عن حقيقة الصورة المتداولة له على مواقع التواصل الاجتماعي والتي شببه الرواد خلالها بالمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

ونشر فؤاد فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “جمهوري الحبيب الرجالة اللي بجد الناس المحترمة مش الفوتوشوب.. بحبكم”.

وأثارت صورة للمطرب محمد فؤاد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى حيث ظهر فيها فؤاد بوزن زائد أثناء إحيائه حفلا غنائيا.

وسخر رواد التواصل الاجتماعي من الصورة وشبهه البعض بالمطرب عبد الباسط حموده.

واحتفل عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، في الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأهل والأصدقاء.