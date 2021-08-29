قلعة بورجهاوزن الأطول في العالم (انفوجراف)
أطول قلعة فى العالم بولاية بافاريا الألمانية
طولها أكثر من كيلومتر
اسمها قلعة بورجهاوزن .. دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية
القلعة مبنى استثنائى تم بناؤها منذ ألف عام في 1255م
تعد المقر الثانى لدوقات بافاريا السفلى من عائلة فيتلسباخ
بجوارها قلعة لاندشوت
بنيت بشكل متقن ومنيع لتكون حصن لعائلة أرستقراطية
ارتفاع جدرانها 11 متراً وبها خمس ساحات
ظلت لفترة أقوى حصن في ألمانيا
لم تسقط في أي معركة لموقعها فوق نهر زالتساخ
شكلت مانعا طبيعيا أمام أي جيش يريد الوصول للقلعة
شهدت توسعات إلي أن وصلت 1051 مترًا
عائلة فيتلسباخ ثروتها من تجارة الملح
تحولت المنطقة إلى الصناعة الكيميائية وتعد مصدر ثروتها
المصدر العين الإماراتى.