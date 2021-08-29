الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

قلعة بورجهاوزن الأطول في العالم (انفوجراف)

قلعة بورجهاوزن ..
قلعة بورجهاوزن .. الأطول في العالم ..

أطول قلعة فى العالم بولاية بافاريا الألمانية
طولها أكثر من كيلومتر
اسمها قلعة بورجهاوزن .. دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية
القلعة مبنى استثنائى تم بناؤها منذ ألف عام في 1255م
تعد  المقر الثانى لدوقات بافاريا السفلى من عائلة فيتلسباخ
بجوارها قلعة لاندشوت 
بنيت بشكل متقن ومنيع لتكون حصن لعائلة أرستقراطية 
ارتفاع جدرانها 11 متراً وبها خمس ساحات 
ظلت  لفترة  أقوى حصن في ألمانيا
لم تسقط في أي معركة  لموقعها فوق نهر زالتساخ
شكلت مانعا طبيعيا أمام أي جيش يريد الوصول للقلعة
شهدت توسعات إلي أن وصلت 1051 مترًا 
عائلة فيتلسباخ  ثروتها من تجارة الملح 
تحولت المنطقة إلى الصناعة الكيميائية وتعد مصدر ثروتها
المصدر العين الإماراتى.

رئيس التحرير

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