قلعة بورجهاوزن الأطول في العالم (انفوجراف)

أطول قلعة فى العالم بولاية بافاريا الألمانية

طولها أكثر من كيلومتر

اسمها قلعة بورجهاوزن .. دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية

القلعة مبنى استثنائى تم بناؤها منذ ألف عام في 1255م

تعد المقر الثانى لدوقات بافاريا السفلى من عائلة فيتلسباخ

بجوارها قلعة لاندشوت

بنيت بشكل متقن ومنيع لتكون حصن لعائلة أرستقراطية

ارتفاع جدرانها 11 متراً وبها خمس ساحات

ظلت لفترة أقوى حصن في ألمانيا

لم تسقط في أي معركة لموقعها فوق نهر زالتساخ

شكلت مانعا طبيعيا أمام أي جيش يريد الوصول للقلعة

شهدت توسعات إلي أن وصلت 1051 مترًا

عائلة فيتلسباخ ثروتها من تجارة الملح

تحولت المنطقة إلى الصناعة الكيميائية وتعد مصدر ثروتها

المصدر العين الإماراتى.