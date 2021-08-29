تحذير من القوات المسلحة للمتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية

نشر المتحدث العسكرى للقوات المسلحة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" منشورا يحذر فيه المتقدمين للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية وذويهم من بعض الإدعاءات الكاذبة.

وذكر أنه فى إطار بناء الثقة وتحقيقا لمبدأ الشفافية التى تنتهجها القوات المسلحة تجاه المتقدمين لشرف الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالادعاء بقدرتهم على مساعدة المتقدمين فى اجتياز اختبارات القبول للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية مقابل مبالغ مالية.