«الصحة» توضح طريقة الحماية من الإصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك عدة خطوات يجب على المواطنين اتباعها للوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المواطنين، وارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار، وتجنب المخالطة الجسدية واستخدام أساليب التحية الأخرى كالتلويح والإيماء، والابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، والالتزام بأداب العطس والبقاء في المنزل قدر المستطاع.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وأهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات بالأماكن العامة والمزدحمة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما لفت إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

ووجهت عددًا من النصائح للمواطنين أهمها الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم، إضافة إلى أهمية تناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة، والاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار لرفع مناعة الجسم، كما يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ