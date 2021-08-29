البرلمان العربى يدين الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثى على قاعدة العند العسكرية

أدان البرلمان العربي الهجوم الحوثي الإرهابي، الذي استهدف صباح اليوم، قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وحذر البرلمان العربي من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية، مشددا على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ قرارات دولية من شأنها ردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وحمل البرلمان العربي هذه الجماعة الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وعرقلة كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية.

وفي وقت سابق، قال محمد النقيب المتحدث باسم القوات الجنوبية اليمنية، إن عدد قتلى الهجوم الصاروخي والطائرة المسيرة، على قاعدة العند العسكرية في جنوب اليمن، يوم أمس، ارتفع إلى 30 جنديًا على الأقل.

وأضاف المتحدث، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، أن الهجوم على قاعدة العند العسكرية الجوية بمحافظة لحج جنوبي اليمن، أدى إلى إصابة 65 آخرين على الأقل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

فيما أفادت وسائل الإعلام بارتفاع عدد ضحايا هجوم قاعدة العند العسكرية اليمنية إلى 13 قتيلا وإصابة نحو 50 آخرين في هجوم صاروخي وطائرات مسيرة استهدفت تجمعا عسكريا بمحافظة لحج، جنوبي البلاد، وتقف وراءه ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر طبية إن الجرحى في حالة خطيرة إثر الهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية.

وقالت مصادر عسكرية إن "ثلاثة صواريخ أطلقتها طائرات بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي سقطت صباح اليوم وسط قاعدة العند الجوية العسكرية، خلال طابور صباحي للجنود".

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا أطقما عسكرية وهي تخرج من القاعدة محملة بعدد من الجرحى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق اللحظات الأولى التي أعقبت الهجوم الصاروخي والذي أظهر جثثا متفحمة لجنود من الجيش اليمني

وتقع قاعدة العند الجوية العسكرية، التي تعد أكبر قاعدة جوية عسكرية في اليمن، بمحاذاة مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، في منطقة كرش، شمال محافظة لحج.

وفي يناير 2019، تعرضت قاعدة العند لهجوم مماثل شنته مليشيات الحوثي، بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، أسفر عن مقتل 4 وإصابة نحو 20، بينهم قيادات رفيعة في الجيش اليمني.