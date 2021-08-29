الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: نعمل على زيادة سرعة ومدى صواريخها فرط الصوتية

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عن أن بلاده تعمل على زيادة سرعة ومدى صواريخها فرط الصوتية.
 

وقال شويجو- في تصريحات أوردتها قناة إخبارية اليوم الأحد: "نعمل على زيادة مدى سلاحنا فرط الصوتي"، مشيرًا إلى أن الحديث يدور عن زيادة سرعة الصواريخ من هذا النوع ودقتها، إضافة إلى تكييف وسائل النقل مع أنواع الأسلحة المستحدثة، وذلك عبر تصميم منصة إطلاق نمطية لجميع الصواريخ فرط الصوتية.. مضيفًا: "العمل جارٍ على ذلك ولدينا اليوم ما يمكننا عرضه، بل يمكننا أن نحمي بلادنا معه".


وذكّر وزير الدفاع أن القوات المسلحة الوطنية تمتلك في الوقت الراهن أنواعًا عدة من السلاح فرط الصوتي، ومنها صواريخ "كينجال" التي يتم إطلاقها من مقاتلات "ميغ-31 كا" ومنظومات الصواريخ الاستراتيجية "أفانغارد" المزودة بوحدة مجنحة فرط صوتية.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

أفضل 5 أطعمة لنمو العضلات.. تعرف عليها

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

هيئة الكتاب تطرح موسوعة «المضللون» لـ محمد الباز فى منافذ البيع

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب في الكليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

العيد فرحة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتيح لجميع المطعمين جرعة تنشيطية من لقاح كورونا

قادت عملية اغتيال كبرى.. من هى جاسوسة الموساد فى لبنان؟

إسرائيل والبحرين يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الصحى