الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منسقة الأمم المتحدة فى مصر تشيد بقرار تعيين المرأة بالنيابة العامة

إلينا بانوفا، المنسقة
إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر

أشادت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بالقرار التاريخي بتعيين المرأة في النيابة العامة المصرية.
وقالت بانوفا في تغريدة لها على تويتر: "نتمنى للنساء اللواتي خُضن هذه الرحلة المهمة كل النجاح في خدمة المنظومة القضائية وشعب مصر وتهانينا للمجلس القومي للمرأة".
جدير بالذكر أن "بانوفا" تتمتع بخبرة أكثر من 22 عاما في التنمية والإدارة، بما في ذلك جميع جوانب إدارة البرامج، ومجالات التعاون المختلفة وتعبئة الموارد، مع خبرة خاصة في مجالات التمويل الحكومي والتمويل من القطاع الخاص.
وعلى مستوى الأمم المتحدة، شغلت بانوفا مؤخرا منصب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في تركمانستان، بعد توليها العديد من المناصب القيادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك منصب كبير منسقي البرامج، المشرف على تنسيق جميع برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين الوكالات والمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إسطنبول.
وشغلت بانوفا منصب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوكرانيا، وساعدت في تأسيس شبكة الاتفاق العالمي للقطاع الخاص، وأدارت برنامجا رائدا لخلق الوظائف والتمويل متناهي الصغر في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في بلغاريا، وعملت كاختصاصية لإشراك القطاع الخاص في مقر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نيويورك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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