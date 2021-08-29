الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين الجيزة: منح 473 محلا تجاريا تراخيص الانضمام للأوكازيون الصيفي

الاوكازيون الصيفي
الاوكازيون الصيفي

أكد طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، منح 473 محلا تجاريا تصاريح لعمل أوكازيون صيفي ليصل عدد المشاركين في الأوكازيون الصيفي من القطاع الخاص إلى  462 محلا، والقطاع العام شارك بـ11محلا تجارية.

وأضاف لـ«الدستور» أن قرار مد الأوكازيون الصيفي لمدة أسبوعين إضافيين ساهم في زيادة عدد المحلات التجارية التي ترغب في الانضمام.

وتابع: «كل محل تجاري يشترك في الأوكازيون الصيفي لمدة أسبوعين فقط لإتاحة الفرصة لباقي المحلات للمشاركة»، لافتا إلى أن هناك حملات رقابية مكثفة على المحلات التجارية المشاركة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين الجيزة طلعت حسن الأوكازيون

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