«التموين» تتعاقد على شراء 200 ألف طن سكر خام

تعاقدات هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم على شراء كمية تصل نحو 200 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للوصول خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي لها اليوم أنه سيتم فتح الإعتمادات المستندية من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

وأضافت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ 5 أشهر الآن، وذلك بخلاف الكميات التى تم التعاقد عليها اليوم.

ومن المتوقع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي إلى 100% خلال العام المقبل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة السكر وزيادة خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية للمصانع ولتصل الصناعة للعالمية وستصل إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% خلال عام 2022 ومهيأة التصدير بالخارج.