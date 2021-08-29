الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تتعاقد على شراء 200 ألف طن سكر خام

السكر
السكر

تعاقدات هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم على شراء كمية تصل نحو 200 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للوصول خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي لها اليوم أنه سيتم فتح الإعتمادات المستندية من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

وأضافت الوزارة  أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ 5 أشهر الآن، وذلك بخلاف الكميات التى تم التعاقد عليها اليوم.

ومن المتوقع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي إلى 100% خلال العام المقبل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة السكر وزيادة خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية للمصانع ولتصل الصناعة للعالمية وستصل إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% خلال عام 2022 ومهيأة التصدير بالخارج.

الإكتفاء الذاتي الاحتياطي الاستراتيجي تعاقدات شركة السكر وزارة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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