تفاصيل مصرع طالب سقط أثناء تركيب لمبة سلم فى الخانكة

شهد نطاق مركز شرطة الخانكة حادثا مأساويا، حيث سقط طالب من الطابق الثاني بمسكنه مما أدى لوفاته.

وكشفت التحريات المبدئية أنه أثناء قيام الضحية بتركيب لمبة السلم أمام شقة بالطابق الثانى اختل توازنه وسقط ببير السلم ما أدى لإصابته بكدمات متعددة بالجسم وكسر بالفقرة القطنية الرابعة واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ بسقوط طالب من الطابق الثانى أثناء قيامه بتركيب لمبة السلم واختل توازنه وسقط ببير السلم ولقى مصرعه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة وبالفحص تبين أنه أثناء قيام "سعيد و س" 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى بتركيب لمبة السلم أمام الشقة محل سكنه بالطابق الثانى اختل توازنه وسقط ببير السلم بمدخل المنزل ما أدى إلى إصابته بكدمات متعددة بالجسم وكسر بالفقرة القطنية الرابعة واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، وتوفى على الفور وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.