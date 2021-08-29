الأردن يسجل 15 وفاة و811 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 15 وفاة، و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10383 وفاة، و795161 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 2.90 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11713 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 75 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 64 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 611 حالة.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة.