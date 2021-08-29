التموين تتعاقد على شراء 200 ألف طن سكر

شراء كمية 200 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية

عاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء كمية 200 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، للوصول خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، اليوم، أن منها 100 ألف طن من المورد لويس درايفوس، وكذلك 100 ألف طن من المورد فيتيرا. وأضافت أنه سيتم فتح الإعتمادات المستندية من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

وتابعت: «سعر سلعة السكر المحلي ما زال يحتفظ بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحر، حيث يتراوح سعر السكر في الأسواق المحلية ما بين 7,5 جنيه و9,5 جنيه للكيلو وفقاً لبيان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، كما أن سعر السكر التمويني بـ8,50 جنيه، ويتم ضخ كميات كبيرة منه لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وتكلفة التوزيع، فضلاً عن وجود احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل».

وشهدت أسعار السكر العالمية بعض الارتفاعات نتيجة لموجة الصقيع الأخيرة التي أضرت بعدد من المحاصيل في البرازيل وعلى رأسها قصب السكر (باعتبار البرازيل كبرى دول العالم إنتاجاً للسكر) وأكثرها تأثيراً في اتجاهات أسعاره، ما أثر بالزيادة في أسعاره خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول عالمياً خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى توجه البرازيل إلى استخدام سكر القصب الخام في إنتاج الإيثانول كأحد بدائل البترول، الأمر الذي أثر في الأسعار العالمية للسكر.

جدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ 5 أشهر الآن، وذلك بخلاف الكميات التى تم التعاقد عليها اليوم.