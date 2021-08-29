مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في منزلها بالبحيرة

لقيت طفلة عمرها 14 عامًا مصرعها اليوم، صعقًا بالكهرباء أثناء وجودها داخل منزلها بسبب ملامسة غسالة عادية، بدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول جثة طفلة إلى المستشفى العام ادعاء صاعق كهربائي، داخل منزلها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع آية مصطفى أحمد محمد ١٤ سنة، ادعاء صعق كهربائي بالمنزل.

وبسؤال أهلية المجنى عليها قرروا أنه أثناء وجودها داخل المنزل حصل ماس كهربائي بالغسالة الخاصة بهم الأمر الذي أدى إلى مصرع الطفلة بسبب ملامستها للغسالة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام.

وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أشرف حمودة مدير نيابة الدلنجات التصريح بدفن الجثة عقب عمل تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.