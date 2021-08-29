الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مَن هو محمد إسلامي رئيس «الطاقة الذرية» الإيراني الجديد؟

محمد اسلامي
محمد اسلامي

عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، محمد إسلامي، نائبًا للرئيس ورئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية في غيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الرئيس الإيراني أصدر قرارًا عين بموجبه محمد إسلامي نائبًا للرئيس ورئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن (إسلامي):

مَن هو رئيس الطاقة الذرية الإيراني الجديد؟ 

- محمد اسلامي يبلغ من العمر (65) من ولاية أصفهان الإيرانية. 

 - يحمل شهادة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت بالولايات المتحدة عام 1979.  

- تولى إسلامي مناصب عدة منها وزير الطرق والاسكان، محافظ مازندران. 

- لديه درجة الماجستير في إدارة الطيران العالمي المشترك من جامعة رويال رودس في كندا وجامعة شريف التقنية 2004.

- يحمل درجة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة ولاية أوهايو 1981.

- كان نائب وزير الشؤون الصناعية والبحثية بوزارة الدفاع والمدير التنفيذي لشركة تصنيع الطائرات الإيرانية.

- عمل (إسلامي) وزيرًا للنقل والتنمية الحضرية في حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.

- يخلف إسلامي بذلك علي أكبر صالحي الذي ترأس منظمة الطاقة الذرية لبلاده بشكل متواصل منذ عام 2013.

وبحسب وكالة مهر الايرانية، هنأ الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، محمد اسلامي، على تعيينه رئيسا لهيئة الطاقة الذرية خلال رسالة كتب فيها "لديه الكثير من الخبرة لتولي رئاسة منظمة الطاقة الذرية الايرانية".

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية الايرانية، علي اكبر صالحي، هنأ "محمد إسلامي" على تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية ورئيساً لهيئة الطاقة الذرية في ايران.

وتمنى صالحي لرئيس هيئة الطاقة الذرية الجديد، محمد إسلامي، دوام التوفيق وتحقيق نتائج مبهرة في منصبه الجديد.

وتوجه صالحي بالشكر للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على اختيار "اسلامي" رئيسا لهيئة الطاقة الذرية الايرانية.

إيران محمد اسلامي الطاقة الذرية النووي رئيسي

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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