محمد صلاح يقترب من معادلة رقم قياسي جديد مع ليفربول

كشفت وسائل الإعلام، اليوم، أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول، اقترب من معادلة رقم قياسي جديد مع الريدز عقب إحرازه هدفا من ركلة جزاء خلال تعادل ليفربول مع تشيلسي أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن صلاح اقترب من الوصول إلى 127 هدفا مع ليفربول خلال 206 مباريات في جميع المسابقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح نجح أمام تشيلسي في تحويل ركلة جزاء داخل الشباك للمرة الـ17 على التوالي.

وأوضحت الصحيفة في التقرير أن صلاح بات على بعد ركلة جزاء واحدة لمعادلة إنجاز يان مولبي أكثر من أحرز ركلات جزاء متتالية بقميص ليفربول وذكرت أن "مولبي أحرز 18 ركلة جزاء متتالية مع الريدز في مناسبتين، لكن الغريب أن مسيرته مع ليفربول التي امتدت 12 عاما شهدت تسجيله 61 هدفا منها 42 من ركلات جزاء.

وخلال موسم محمد صلاح الاستثنائي تضمن كسره لعدد كبير من الأرقام القياسية سواء لـ"الريدز" أو في الدوري الإنجليزي بشكل عام وفي السطور التالية ترصد الدستور أبرز الأرقام القياسية التي كسرها الفرعون المصري محمد صلاح



-رقم قياسي في تسجيل الأهداف بقدم اليسرى



كسر محمد صلاح رقما كان مسجلا باسم روبي فاولر، نجم مانشستر يونايتد المعتزل، حيث سجل صلاح بقدمه اليسرى 23 هدفا، فيما كان فاولر قد توقف عند 19 هدفا.



-صلاح هو الثالث الذي يسجل أربع أهداف



كما أنه اللاعب المصري الوحيد والثالث في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي نجح في تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة، بعد النيجيري إيفان إيكوكو، لاعب شيفيلد يونايتد الإنجليزي السابق، والنيجيري ياكوبو إيجيبيني لاعب بورتسموث وميدلسبره وإيفرتون السابق.