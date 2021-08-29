نصائح لمساعدة الأهالي في التغلب على أفكارهم المزعجة تجاه أطفالهم

الآباء القلقون لديهم خيال حي غير مفقود إنهم قلقون بشأن كل شيء حتى من كيفية تأثير تغير المناخ على أطفالهم وفوق كل هذا، يمكن أن ينتقل ذلك القلق لجميع أفراد الأسرة.

نشر موقع Bright Side تقرير به بعض النصائح لمساعدة الاهالى في التغلب على أفكارهم المزعجة وقلقهم الزائد تجاه أطفالهم.

لديك دائما حديث قلق مع طفلك:

مساعدة الأهالي

غالبًا ما يكرر الآباء القلقون نفس المعلومات أكثر من مرة، على سبيل المثال، إذا رأيت الكلاب الضالة تهدد وتحدثت عنها بنبرة مرعبة، فسوف يصاب طفلك في النهاية بالرهاب بهذه الطريقة تنقل مخاوفك إلى أطفالك وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين يتمتعون بالحماية الزائدة هم أكثر عرضة للقلق والقلق.

بدلاً من تضخيم كل شيء بشكل غير متناسب وجعل أطفالك قلقين تذكر أنك مسيطر بدلاً من تصوير الكلاب على أنها وحوش علم طفلك ما يجب فعله في حالة الطوارئ وتأكد من أنك لا تبالغ في الدراما حافظ على مشاعرك تحت السيطرة حتى لا يبدو حديثك وكأنه إثارة للخوف.

لديك عادات الإبطال:

مساعدة الأهالي

إذا وجدت نفسك تتجنب شيئًا معينًا فمن المحتمل جدًا أن طفلك سيستوعبه أيضًا حتى لو كنت تعتقد أن مخاوفك سخيفة، فإنها يمكن أن تكون ضارة الأطفال مثل الإسفنج الصغير إنهم غير قادرين على تبرير مخاوفك لذلك ينظرون إليك ويكررون لاحظ أسباب قلقك تخلص من المحفزات وتذكر أنك تتحدث إلى طفل مدرك لكل ما تقوله إذا كنت تعاني فقد يكون من المفيد الحصول على مساعدة احترافية.

أنت تراقب طفلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع:

مساعدة الأهالي

يميل الآباء القلقون إلى الشعور بجنون العظمة والتملك يمكنك التحقق من درجاتهم كل يوم، ومشاهدة أدائهم في الممارسات الرياضية، والتأكد من أن كل شيء يتم بأقصى قدر من الاجتهاد نتيجة لذلك يصبح طفلك حريص على الكمال إذا ارتكب طفلك أدنى خطأ فأنت تفكر دائمًا في أسوأ سيناريو وتبالغ فيه.

يجب العلم أنه لا يمكن التحكم في كل ما يفعله الطفل ويجب التركيز على الجزء الخاص بك. على سبيل المثال إذا كنت تريد أن تجعل طفلك يقرأ أكثر فاشتري له كتبًا يهتم بها أو ناقش آخر كتاب قرأه إذا لم يظهر طفلك أي اهتمام، فهذا ليس خطأك، ولا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك.

أنت ترضي كل نزوة لطفلك:

في كل مرة يلقي فيها طفلك بنوبة غضب، تندفع على الفور لتهدئته ويشعر الآباء والأمهات بالقلق، وحتى يرضي الطفل على والديه، يقومون بتلبية اى طلبات له ولكن يجب التحدث معه دون إصدار حكم.

أنت تثقبهم بالأسئلة:

مساعدة الأهالي

يحتاج الآباء القلقون لمعرفة كل التفاصيل ليشعروا بقلق أقل، تعمل المعلومات الدقيقة بمثابة راحة من أفكارهم المحفزة للقلق الأطفال بدورهم قلقون أيضًا لأن والديهم يبالغون في رد فعلهم إذا ارتكبوا أخطاء قد يساعدك التركيز على الحاضر على الشعور بمزيد من الاسترخاء توقف عن تفكيرك السلبي، لأنه لا يؤدي إلا إلى تفاقم الموقف.

أنت لا تدع لهم أسرار:

مساعدة الأهالي

الآباء القلقون لا يسمحون لأطفالهم بإبعاد الأشياء عنهم إذا كان الأطفال يخفون شيئًا، فلا بد أنه شيء مروع ادفع طفلك ليخبرك بكل شيء يتركه بلا خصوصية ومع ذلك، فإن الأسرار ضرورية لنمو الطفل إنهم يشكلون الوعي الداخلي والاستقلالية والخيال.

يجب ان يكون هناك نوعان من الأسرار الأسرار الجيدة والسيئة وهى المواقف التي تجعل طفلك حزينًا أو محرجًا قم بالتمييز بينهما ولا تتدخل إلا عندما تشعر أن الموقف يخرج عن نطاق السيطرة أو قد يكون مهددًا للحياة.

- أنت لا تسمح لطفلك أن يفعل أي شيء بدونك:

مساعدة الأهالي

الآباء القلقون لا يثقون في الأشخاص الذين يقضون وقتًا معهم أو في المكان الذي يقضون فيه وقت ممتع إنهم يشعرون أنهم لا يستطيعون السماح لأطفالهم بأن يكون غير خاضعين للرقابة ، لذا فإن الحماية المفرطة تخفف من قلق الوالدين ولكن في الوقت نفسه، يشعر الأطفال بالقلق والتشبث لأنهم لم يتعودوا على الاستقلالية اللازمة يجب البدأ بإعطاء الطفل مهمة صغيرة ليقوم بها بشكل مستقل في هذه الأثناء، يجب تقليل السيطرة قليلاً، لأن التركيز المستمر على السلامة يمنع الأطفال من أن يصبحوا مستقلين. يشرح كل خطوة له.