حملة على «التوك توك» فى دكرنس بالدقهلية
شن عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، حملة لضبط المخالفين من سائقي "التوك توك"، ومنع استخدام مكبرات الصوت فيها وضبط حركة الشارع أمام المستشفى العام.
وصادر نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس عدد طاقمي صوت بسبب الصوت العالي في الشارع العام، ما يسبب إزعاجا للمواطنين والتلوث السمعي.
كما تفقد رئيس المدينة مركز شباب منية مجاهد؛ للوقوف على توفير الأنشطة الرياضية بالمركز وحسن سير العمل في مركز الشباب.
وتفقد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس صالات مركز الشباب، التي تضم صالة جيمنزيوم وصالة للألعاب الفردية بلياردو وتنس طاولة.
وأكد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، للوقوف على حسن سير العمل والانضباط الوظيفي ومدى تلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم وسرعة الاستجابة لشكاواهم ووضع الحلول الفورية لها وتذليل كل العقبات التي تحول بين المواطنين وبين الحصول على الخدمات اللائقة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لحسن سير العمل في مختلف القطاعات، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.
وفي إطار توجيهات المهندس السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة دكرنس.
كما لقي طالب بالصف الأول الإعدادي، مصرعه غرقا بمياه البحر المتوسط بشاطئ مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، ووصل إلي مستشفي جمصة المركزي جثه هامدة وبسؤال والده قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه البحر، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتوفي غرقًا.