الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة على «التوك توك» فى دكرنس بالدقهلية

حملة على التوك توك
حملة على التوك توك في دكرنس

شن عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، حملة لضبط المخالفين من سائقي "التوك توك"، ومنع استخدام مكبرات الصوت فيها وضبط حركة الشارع أمام المستشفى العام.

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حملة على التوك توك في دكرنس 

وصادر نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس عدد طاقمي صوت بسبب الصوت العالي في الشارع العام، ما يسبب إزعاجا للمواطنين والتلوث السمعي.

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حملة على التوك توك في دكرنس 

كما تفقد رئيس المدينة مركز شباب منية مجاهد؛ للوقوف على توفير الأنشطة الرياضية بالمركز وحسن سير العمل في مركز الشباب.

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حملة على التوك توك في دكرنس 

وتفقد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس صالات مركز الشباب، التي تضم صالة جيمنزيوم وصالة للألعاب الفردية بلياردو وتنس طاولة.

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حملة على التوك توك في دكرنس 

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، للوقوف على حسن سير العمل والانضباط الوظيفي ومدى تلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم.

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حملة على التوك توك في دكرنس 

ولفت إلى أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم وسرعة الاستجابة لشكاواهم ووضع الحلول الفورية لها وتذليل كل العقبات التي تحول بين المواطنين وبين الحصول على الخدمات اللائقة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لحسن سير العمل في مختلف القطاعات، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

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حملة على التوك توك في دكرنس 

وفي إطار توجيهات المهندس السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة دكرنس.

كما لقي طالب  بالصف الأول الإعدادي، مصرعه غرقا بمياه البحر المتوسط بشاطئ مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، ووصل إلي مستشفي جمصة المركزي جثه هامدة وبسؤال والده قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه البحر، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتوفي غرقًا.

الدقهلية دكرنس توك توك عاطف سعد مكبرات الصوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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