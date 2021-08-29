محافظ الدقهلية: تذليل عقبات توفير الأراضي اللازمة لمشروعات «حياة كريمة»

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا مع المهندس عبد السلام جابر، وكيل وزارة الري، بحضور النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب وليد فرعون عضو مجلس النواب، والمهندسة شيماء الصديق، مدير عام المرافق منسقة مشروع حياة كريمة، والمهندس محمد جلال مدير عام الأملاك، والرائد محمد زهدي ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة على تنفيذ المبادرة بالدقهلية، لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بقطع الأراضي اللازمة لمشروعات الصرف الصحي والوحدات الصحية ضمن مشروعات “حياة كريمة”.

اجتماع محافظ الدقهلية

ووجه مختار وكيل وزارة الري بضرورة تذليل كافة العقبات بشأن توفير قطع الأراضي اللازمة لمشروعات الصرف الصحي والوحدات الصحية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرى شربين.

اجتماع محافظ الدقهلية

وأكد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات والهيئة الهندسية لإنجاز مشروعات المبادرة وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأشار إلى أن الدقهلية تحقق المركز الأول حتى الآن في تنفيذ مشروعات المبادرة بالقرى المستهدفة، بفضل التجاوب السريع والفوري لأجهزتها التنفيذية مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية بشأن ما هو مطلوب من إجراءات فنية وإدارية وبيانات تتعلق بالمشروعات الجارية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري وعلينا جميعا كتنفيذيين أن نكون على قدر المسئولية لاستمرار انطلاق قطار حياة كريمة بالدقهلية.

اجتماع محافظ الدقهلية

ومن ناحية أخرى، وافق محافظ الدقهلية على انعقاد مؤتمر لمناقشة تطبيق مشروعات الري الحديث، في إطار الانتقال من الري بالغمر إلى الري الحديث، وكذا تأهيل المراوي الخصوصية للمنتفعين بها في ري أراضيهم بنطاق المحافظة.