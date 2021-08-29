الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين برش خرطوش بسبب خلافات الجيرة بمحافظة الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية

أصيب شخصين برش خرطوش بقرية "الحوتة" مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتبين أنه بسبب خلافات الجيرة استعان شخص هارب بأحد العاطلين لإطلاق النيران على جاره المدرس، إلا أنه بعدما أطلق عليه الطلقة الأولى والتي أصابت المدرس بجرح قطعي في الرأس، وأثناء محاولته العاطل إعادة تعمير السلاح بطلقة أخرى خرجت عن طريق الخطأ وأحدثت إصابته بنفسه في القدم اليسرى، وتم نقل المصابين للمستشفى، بينما استطاع الجار الهرب.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول كلا من "محمد محمود السيد أحمد حسين" 29 سنة، بدون عمل، ومقيم منطقة "الغصنة" بندر المطرية، مصابا برش خرطوش بالقدم اليسرى، أدى إلى تهتك بالكعب، و"عبده أحمد عبدالرسول عبدالعزيز" 46 سنة، مدرس، ومقيم قرية "الحوتة" دائرة مركز المنزلة، مصابا بجرح قطعي بالرأس نتيجة رش.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفي وبالفحص تبين وجود خلافات بسبب الجيرة بين المصاب الثاني والمدعو"محمد .ال.ح. د. ح " هارب، ومقيم قرية "الحوتة" قام على إثرها الأخير بالاستعانة بالمصاب الأول والذي أطلق عيارا ناريا من "فرد خرطوش" بحوزته تجاه الثاني أحدث إصابته وحال قيامه بإعادة تعمير السلاح بطلقة أخرى خرجت عن طريق الخطأ وأحدثت إصابته بنفسه.

وبسؤال المصاب الثاني، أيد ذات المضمون، واتهم المصاب الأول بإحداث إصابته.

وبمواجهة المصاب الأول، اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الهارب وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري "فرد خرطوش وطلقتين"، وتم التحفظ عليه وجاري ضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/6459 جنح مركز المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة.

الدقهلية أمن الدقهلية خرطوش خلافات الجيرة هارب

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

الرئيس السيسى يوجه بالتدقيق فى كل خطوات وإجراءات الوجبات المدرسية

تنسيق الجامعات.. 90% «طب» و80% «هندسة» مع أماكن بالمرحلة الثانية

بنسبة 62%.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الثلاثاء المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

العيد فرحة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (15)

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

قادت عملية اغتيال كبرى.. من هى جاسوسة الموساد فى لبنان؟

إسرائيل والبحرين يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الصحى

إسرائيل تسجل 7071 إصابة جديدة بكورونا