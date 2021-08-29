إصابة شخصين برش خرطوش بسبب خلافات الجيرة بمحافظة الدقهلية

أصيب شخصين برش خرطوش بقرية "الحوتة" مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتبين أنه بسبب خلافات الجيرة استعان شخص هارب بأحد العاطلين لإطلاق النيران على جاره المدرس، إلا أنه بعدما أطلق عليه الطلقة الأولى والتي أصابت المدرس بجرح قطعي في الرأس، وأثناء محاولته العاطل إعادة تعمير السلاح بطلقة أخرى خرجت عن طريق الخطأ وأحدثت إصابته بنفسه في القدم اليسرى، وتم نقل المصابين للمستشفى، بينما استطاع الجار الهرب.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول كلا من "محمد محمود السيد أحمد حسين" 29 سنة، بدون عمل، ومقيم منطقة "الغصنة" بندر المطرية، مصابا برش خرطوش بالقدم اليسرى، أدى إلى تهتك بالكعب، و"عبده أحمد عبدالرسول عبدالعزيز" 46 سنة، مدرس، ومقيم قرية "الحوتة" دائرة مركز المنزلة، مصابا بجرح قطعي بالرأس نتيجة رش.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفي وبالفحص تبين وجود خلافات بسبب الجيرة بين المصاب الثاني والمدعو"محمد .ال.ح. د. ح " هارب، ومقيم قرية "الحوتة" قام على إثرها الأخير بالاستعانة بالمصاب الأول والذي أطلق عيارا ناريا من "فرد خرطوش" بحوزته تجاه الثاني أحدث إصابته وحال قيامه بإعادة تعمير السلاح بطلقة أخرى خرجت عن طريق الخطأ وأحدثت إصابته بنفسه.

وبسؤال المصاب الثاني، أيد ذات المضمون، واتهم المصاب الأول بإحداث إصابته.

وبمواجهة المصاب الأول، اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الهارب وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري "فرد خرطوش وطلقتين"، وتم التحفظ عليه وجاري ضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/6459 جنح مركز المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة.