الصورة الأولى للفنانة سوسن بدر من مسلسل «زي القمر»

بدأت الفنانة سوسن بدر قبل قليل، تصوير حكايتها من مسلسل “زي القمر” المقرر عرضه عبر قناة CBC خلال الشهر القادم، تحت إدارة المخرج أحمد شفيق، والحكاية الجديدة باسم “اللي خلف ما ماتش”، ومن المقرر تقديمها من 5 حلقات على غرار الموسم الأول من المسلسل الذي عرض قبل رمضان وقامت ببطولته ليلى علوي وإلهام شاهين وجومانا مراد.

ونشر المخرج أحمد شفيق الصورة الأولى للفنانة سوسن بدر من كواليس التصوير، حيث قبل رأسها معلنا بدء تصوير القصة الثانية له في الموسم الجديد من المسلسل.

سوسن بدر

وتأتي حدوة اللي خلف ما ماتش بعد أن صور الفنان مدحت صالح «حكاية 1%» من مسلسل «زي القمر»، المقرر عرضه خلال أيام على شاشة قنوات «سي بي سي»، ويقدم مدحت صالح شخصية مختلفة خلال الأحداث، برفقة الفنانة صابرين، والفنانة عفاف شعيب، ومن إخراج أحمد شفيق.

حكاية 1% من مسلسل زي القمر

كان المخرج أحمد شفيق خلال الأيام الماضية نشر مقطع فيديو لأول مشاهد عفاف شعيب بالحكاية، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «حكاية 1%.. الفنانة القديرة عفاف شعيب.. إخراج أحمد شفيق».

وينسق مدحت صالح بين تصوير العمل الجديد وتحضيره للحفل الغنائي المنتظر نهاية الشهر الجاري ضمن الدورة الـ29 بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي انطلق 15 أغسطس الجاري بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي.

وكانت قناتي Cbc و Cbc دراما أعلنتا تأجيل عرض حكاية «غالية» للفنانة التونسية درة ضمن حكايات مسلسل «زى القمر» في موسمه الثاني لشهر سبتمبر المقبل.

المسلسل كان من المفترض أن يتم عرضه 28 أغسطس، إلا أنه تم تأجيله ليوم السبت 4 من شهر سبتمبر المقبل على قناتي Cbc وCbc دراما.

العمل سيتم عرضه على القناتين وفي نفس التوقيت على منصة watch it .

وتلعب درة من خلال قصة "غالية" شخصية فتاة تعشق الموسيقى والعزف ولكن تضطرها الظروف إلى أن تتزوج بطريقة مختلفة بعد أن تتأخر في الزواج ما يجعلها تتعرض للعديد من المشاكل.