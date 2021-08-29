رئيس مدينة أشمون: وحدة إسعاف جديدة بشنشور ضمن «حياة كريمة»

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، اليوم، البدء في أعمال الحفر لإنشاء وحدة إسعاف جديدة بقرية شنشور وذلك بحضور موسى محمود موسى رئيس الوحدة المحلية بشنشور، والشركة المنفذة للمبادرة.

وأكد سرور أنه سيتم إنشاء وحدة إسعاف جديدة بقرية شنشور على مساحة 225م²لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة ولتلبية احتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي لسرعة تقديم الخدمات الإسعافية، مما يسمح بسرعة الوصول لنقل الحالات، في أسرع وقت لإنقاذها ونقلها للمستشفيات في التوقيت المناسب حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار سرور إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيراً بدعم القطاع الصحي في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمصريين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصري، لافتًا إلى أن "الصحة" أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة " حياة كريمة " التي تحظى برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

من جانبة أكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.