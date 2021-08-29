الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تسجل 7427 إصابة و551 وفاة بكورونا

كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، و551 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في البلاد بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 4 ملايين و73 ألفا و 831 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 131 ألفا و923 حالة وفاة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وأضافت فرقة العمل بأن العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد ارتفع إلى 3 ملايين و 724 ألفا و318 شخصا، فيما لا تزال هناك 217 ألفا و590 حالة نشطة.

يُشار إلى أن إندونيسيا سجلت حتى الآن أعلى عدد من إصابات فيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه في جنوب شرق آسيا.

كورونا حول العالم كوفيد-19 الصحة الإندونيسية جاكرتا إندونيسيا

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القاهرة - بغداد

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