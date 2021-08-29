الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل والبحرين يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الصحى

قائقة بنت سعيد الصالح
قائقة بنت سعيد الصالح

تسعى البحرين وإسرائيل إلى تعزيز التعاون بينهما في العديد من المجالات، أبرزها المجال الصحي.

والتقت قائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة في البحرين، اليوم الأحد، مع إيتاي تاجنر القائم بأعمال سفير إسرائيل لدى المنامة، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي، حسبما نشرت وكالة أنباء البحرين «بنا».

وأثنت وزيرة الصحة البحرينية على الجهود التي يبذلها تاجنر لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وإسرائيل في العديد من المجالات، أبرزها المجال الصحي، مشيرةً إلى أهمية التعاون المثمر بين المنامة وتل أبيب، في المرحلة المقبلة خلال العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت بنت سعيد عن شكرها وتقديرها للقائم بأعمال السفير الإسرائيلي، معربةً عن تمنياتها له بكل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية على صعيد تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد تاجنر ضرورة التنسيق مع المنامة لتطوير علاقات التعاون من خلال مذكرات التفاهم والعمل على تعزيز الجهود والمساعي في سبيل تقديم كل ما يسهم في دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك في المجال الطبي بين الجانبين.

ووقعت البحرين وإسرائيل على اتفاق التطبيع، برعاية أمريكية، منذ نحو عام، ومن ثم تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

إسرائيل البحرين المجال الصحي المنامة تل أبيب القائم بأعمال السفير

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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