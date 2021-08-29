ألمانيا: عدد مرضى كورونا في أقسام الرعاية المركزة يتجاوز مجددًا الـ 1000

ارتفع عدد مرضى كوفيد19- في أقسام الرعاية المركزة في مستشفيات ألمانيا خلال موجة الوباء الرابعة مجددا ليتجاوز ألف مريض.

وبحسب التقرير اليومي الذي أصدرته الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للعناية المركزة وطب الطوارئ اليوم الأحد، فقد وصل عدد مرضى كوفيد19- داخل أقسام الرعاية المركزة إلى 1008 مرضى ، منهم 485 مريضا موضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

كانت آخر مرة تجاوز عدد مرضى كورونا في هذه الأقسام حاجز الـ 1000 مريض في الثامن عشر من يونيو الماضي عندما وصل عدد هؤلاء المرضى إلى 1011 مريضا آنذاك.

في المقابل، سجل هذا العدد أدنى مستوياته (354 مريضا) في التقرير اليومي الصادر في الثاني والعشرين من يوليو الماضي قبل اندلاع الموجة الرابعة للوباء، ومنذ ذلك التاريخ أخذت نسبة الإشغال في الزيادة.

وكان عدد مرضى كوفيد19- في أقسام الرعاية قد وصل في نفس هذا اليوم من العام الماضي إلى 241 مريضا منهم 134 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، ولم يتجاوز عدد هؤلاء المرضى حاجز الـ 1000 مريض إلا في أعقاب الموجة الثانية للوباء مع نهاية أكتوبر الماضي.

وعلى عكس ما كان سائدا في العام الماضي، فلم يعد كبار السن على رأس مرضى كوفيد19- في أقسام الرعاية المركزة حيث أشار تقرير الجمعية إلى أن نحو 10% من المرضى الموجودين حاليا في أقسام الرعاية المركزة تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما، ونحو 20% منهم تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما، ويعكس التقرير الوضع حتى السادس والعشرين من أغسطس الجاري، ويتم تحديث البيانات كل يوم خميس.

وأضاف التقرير أن ما يزيد عن 25% من مرضى كوفيد19- داخل أقسام الرعاية حاليا تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما، و20% تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاما.

وغالبا ما يتعرض الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم لمسار خطير للمرض قد ينتهي بالوفاة.

وتعد الجمعية تقريرها بالتعاون مع معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات.

كان عدد مرضى كوفيد19- داخل أقسام الرعاية المركزة وصل إلى أعلى مستوى له في مطلع يناير الماضي بـ 5700 مريض في أعقاب الموجة الثانية للوباء.

ووفقا لجمعية المستشفيات الألمانية، فإن وصول عدد هؤلاء المرضى إلى ما يقرب من 5000 مريض على مستوى ألمانيا يمثل طاقة التحمل القصوى للمستشفيات، وهو ما يلزم بعدها تأجيل المستشفيات إجراء عمليات جراحية كانت مدرجة على جدول أعمالها.

وثمة تفاوت كبير للغاية في معدل انتشار العدوى بين الولايات والمناطق الألمانية، ولهذا فإن التقييم المحلي لمعدل انتشار العدوى ونسبة إشغال المستشفيات يعد عاملا حاسما في اتخاذ تدابير مضادة لمكافحة الوباء.