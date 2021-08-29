الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد «تفشي كورونا».. أستراليا تُمدد الإغلاق السادس في مدينة ملبورن

كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الأحد، أنها قررت تمديد الإغلاق في ملبورن، ثاني كبرى مدن البلاد، في محاولة للحد من التفشي الواسع لفيروس كورونا المدفوع بالمتحورة “دلتا”.
وكان من المقرر رفع الإغلاق في 2 سبتمبر، بعد فرضه لشهر على سبعة ملايين من سكان ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا.
وقال رئيس وزراء الولاية دان أندروز إنه نظرا للعدد المتزايد من الإصابات الجديدة بكوفيد-19، والذي بلغ 92 ليل السبت الأحد، لن يتم رفع الإغلاق.
وهذا الإغلاق السادس في المدينة منذ بداية الوباء، ويشمل حظرا للتجول وتقييدا للحركة.
ولم يذكر المسؤول موعد الرفع المحتمل للإجراءات، قائلا إن السلطات تدرس "كل الخيارات".
في الوقت نفسه، سجلت ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة التي تضم مدينة سيدني الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، 1218 إصابة جديدة الأحد، وهو عدد قياسي منذ بداية الوباء.
وسجل في الإجمال نحو 19 ألف إصابة في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، منذ بدء الموجة الوبائية الثانية المدفوعة بالمتحورة دلتا الأكثر عدوى في منتصف يونيو.
في الأثناء، يرتفع معدل التطعيم في نيو ساوث ويلز بشكل مطرد، وتقدر السلطات أنه سيتم تطعيم 70 بالمئة من السكان البالغين بحلول أكتوبر.
واتفق القادة الأستراليون على خارطة طريق وطنية لإعادة فتح البلاد عندما يتم تطعيم ما بين 70 و80 بالمئة من سكان كل ولاية وإقليم.
وسجلت البلاد منذ ظهور الوباء أكثر من 51 ألف إصابة بكورونا وما يقرب من ألف وفاة في صفوف السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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