سباق محموم لخلافة ميركل في ألمانيا .. فمن يفوز؟

عقب تصدرها المشهد السياسى فى ألمانيا على مدار 16 عاما، أسابيع قليلة تفصلنا عن انتهاء حقبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وهناك 3 أطراف تسعى لخلافة ميركل، وسيبذل المرشحون الثلاثة اليوم الأحد، جهودا لتسجيل نقاط في أول مواجهة تلفزيونية كبيرة بينهم، قبل شهر من الانتخابات التشريعية ذات النتائج غير المؤكدة.

ويخوض كل من مرشح حزب المحافظين أرمين لاشيت، الذي لا يحظى بشعبية، والمتشدد أولاف شولتز عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والمرشحة عن حزب الخضر أنالينا بيربوك التي ضعفت مكانتها، مناظرةً ثلاثية على قناتي «آر تي إل» و«إن-تي في» الخاصتين.

ونرصد من خلال التقرير التالى أبرز المعلومات عن المرشحين الثلاثة وتوجهاتهم.

أرمين لاشيت استمرارية حليف ميركل وصديقها

يجسد لاشيت، استمرارية عهد ميركل وهو صحفي سابق، فهو محافظ معتدل وفي للمستشارة وتجمعه بها علاقة ثقة.

وأيد لاشيت سياسة استقبال اللاجئين في 2015.

ولكن قربه هذا من ميركل قد يمثل عقبة أمامه، خاصة لأنه يسعى لتمييز نفسه عن المستشارة التي تمسك بالسلطة منذ أكثر من 16 عاما، وتقديم برنامج مختلف.

انتخب عضوا للبوندستاج في 1994 ثم نائبا أوروبيا بعد ذلك بخمس سنوات.

ويرأس منذ عام 2017 منطقة شمال الراين-فستفاليا، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في غرب ألمانيا، وقد تصدى لوباء كورونا وحقق نجاحا متباينا.

أولاف شولتز عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي

أولاف شولتس من مواليد مارس 1958 من أبرز قيادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

يتولى شولتس الشخصية القيادية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي منصب وزير المالية في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل الرابعة وهو نائبها أيضا.

سمته قيادة الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية لمنصب المستشار القادم.

لمع اسمه مؤخرا على ضوء الاجراءات التي اتخذتها حكومته لمواجهة جائحة كورونا والدعم المالي الضخم التي قدمتها للمتضررين منها.

ومن أبرز المناصب السياسية التي شغلها قبل دخوله الحكومة منصب عمدة مدينة هامبورج خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2018.

المرشحة عن حزب الخضر أنالينا بيربوك

رشحها حزب الخضر الألماني رسميا لمنصب المستشارية، رغم إقرارها بارتكاب أخطاء أضعفتها في السباق لخلافة ميركل.

نالت بيربوك 97,1 بالمئة من الأصوات عند انتخابها زعيمة للحزب عام 2019.

ومن أخطاء بيربوك عدم إعلامها مجلس النواب الألمانى بمكافات معفاة من الضرائب دفعها لها حزبها.

كما اضطرت إلى إدخال تصحيحات على سيرتها الذاتية التي احتوت على عدة مغالطات.

بيربوك تبلغ من العمر 40 عاما، متخصصة في القانون الدولي عملت في عدة ملفات كما أنها رياضية سابقة.

وستكون بيربوك المرأة المرشحة الوحيدة من بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة.