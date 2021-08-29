الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا، الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 36 25
طنطا 35 25
شبين الكوم 36 26
دمنهور 35 25
بلطيم 32 25
مطروح 31 23
السلوم 32 24
سيوة 38 25
بورسعيد 31 27
دمياط 31 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 36 25
الإسماعيلية 36 26
السويس 37 25
العريش 32 25
رفح 32 24
رأس سدر 35 25
نخل 35 21
نويبع 39 29
طابا 36 25
كاترين 36 20
الطور 37 26
شرم الشيخ 40 31
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 37 26
بنى سويف 37 26
المنيا 38 24
أسيوط 38 24
سوهاج 39 24
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 45 27
إدفو 45 27
أبوسمبل 43 26
الوادى الجديد 42 27
شلاتين 40 27
أبورماد 38 28
حلايب 36 26
رأس حدربة 36 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-
العظمى الصغرى
مكة 46 31
المدينة 46 34
الرياض 44 30
المنامة 41 33
أبوظبى 42 31
الدوحة 40 34
الكويت 44 29
دمشق 29 19
بيروت 31 28
عمان 33 21
القدس 29 20
غزة 32 25
بغداد 47 28
مسقط 30 28
صنعاء 29 18
الخرطوم 39 29
طرابلس 31 26
تونس 32 23
الجزائر 26 23
الرباط 25 18

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