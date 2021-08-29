الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم القاهرة» يعلن عودة مبادرة «اصنع.. انتج احتياجاتك بنفسك»

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عودة مبادرة «اصنع.. انتج احتياجاتك بنفسك»، برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.

واستكمل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالقاهرة ورشة عمل تطبيقية تحت شعار “اصنع.. انتج احتياجاتك بنفسك”، لصناعة المنظفات والمطهرات والتوعية بالاستخدام الأمثل بدعم المجلس بقيادة عبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء، والدكتور مجدي أنيس نائب رئيس المجلس، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل السنوسي المراقب المالي للمجلس ورئيس مجلس أمناء إدارة غرب مدينة نصر التعليمية ومحمد زكريا موجه عام التربية الاجتماعية.

وبدأ تفعيل المبادرة منذ العام الماضي في بعض الإدارات التعليمية تخفيفا عن كاهل العاملين بالإدارات التعليمية، لتيسير توفير احتياجاتهم بأيديهم من المواد المطهرة والصابون والشامبو والمنظفات، وخاصة في تلك الفترة من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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