94 ألف جنيه من «روتاري فاروس» لدعم القوافل الطبية في الإسكندرية

تبرع نادي روتاري فاروس بالإسكندرية، بمبلغ 94 ألف جنيه لصالح جمعية ليدرز بهدف دعم القوافل الطبية التي تقوم بها الجمعية في الإسكندرية.

ومن جانبها قالت الدكتورة سناء عجلان رئيس النادي، إن التبرع يأتي في إطار تفعيل (RCC) التعاون مع منظمات المجتمع المدني الغير روتارية، ومن خلال اهتمام النادي بالمشروعات التي تخدم القطاع الطبي بصورة عامة.

وفي ذات السياق أشار المهندس هادر ميتو، رئيس لجنة المشروعات والصورة العامة بالنادي، إلى مشاركة النادي في تكلفة إنشاء عيادة الأسنان التي تم افتتاحها لخدمة الأهالي برسوم رمزية في الإسكندرية.

وأوضح الدكتور سامح مرسي، عرب رئيس جمعية الليدرز وأستاذ القلب بطب الإسكندرية، إلى أن العيادة مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة؛ منوها إلى أن الجمعية بصدد تنظيم قوافل طبية في سفاجا والقصير.

فيما نوه “عرب” إلى أن عيادة الأسنان تحت إشراف الدكتورة هويدا غازي، إستشارى طب وجراحة الأسنان.

نظم نادي روتاري فاروس بالإسكندرية، بالتعاون مع جمعية الشبان العالمية برئاسة الدكتور مصطفي رزق، والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية برئاسة محاسب سمير المتبولي، ندوة تثقيفية تحت عنوان “التطعيم بلقاح كورونا بين رفاهية التردد والاختيار”، والتي أقيمت تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة سناء عجلان، رئيس النادي، أن الندوة التي قامت بافتتاحها الدكتورة جاكلين عازر نائبا عن المحافظ اللواء محمد الشريف والتي تقام الندوة تحت رعايتة، جاءت بمشاركة أكثر من 20 جمعية أهلية؛ والعديد من أساتذة طب الإسكندرية.

فيما أكد رئيس النادي على اهتمام النادي هذا العام بالأنشطة التوعوية والتثقيفية في مختلف المجالات وخاصة قطاع الصحة، وقيام النادي بدوره المجتمعي في هذا المجال.

ومن جانبه أشار المهندس هادر ميتو رئيس لجنة المشروعات والصورة العامة بالنادي، أن الندوة تناولت الرد على جميع الأسئلة والإستفسارات الخاصة بـ التخوفات من التطعيمات، منوهًا إلى أنه تم تسجيل بيانات الحضور جميعا وإدخالها على موقع وزارة الصحة لتحديد موقع تلقي اللقاح.

أقيمت الندوة بحضور الدكتور مصطفى رزق أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية السابق كلية طب الإسكندرية، والدكتورة هالة عبد الرؤوف رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة كلية طب الإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرحمن أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بالأكاديمية الطبية العسكرية.