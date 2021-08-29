الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع حملات الطب البيطرى لمجابهة إنفلونزا الطيور (صور)

حملات الطب البيطرى
حملات الطب البيطرى

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنشطة وجهود المسئولين بالمحليات ومديريات الخدمات المختلفة، حيث قامت مديرية الطب البيطرى بتنظيم حملات للتقصى النشط لمجابهة مرض أنفلونزا الطيور بمختلف أسواق المدن والمراكز.

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حملات الطب البيطرى 

كما تم تنفيذ أعمال التحصين لرؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وهو الذى توازى مع تنظيم حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع اللحوم والدواجن والمطاعم والبقالة والسوبر ماركت للاطمئنان والتأكد من جودة المبيعات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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حملات الطب البيطرى 

وتم تحرير العديد من محاضر المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتوفير كافة الإمكانيات لدعم حملات التقصى والتحصين بجميع القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة، مناشداً المزارعين والمربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات المطلوب تحصينها لمساعدة الأطباء البيطريين علي أداء واجبهم على أكمل وجه. 

رؤوس الحيوانات الحمى حملات الطيور الدواجن محافظ أسوان

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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