الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع: حماية أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها

مراسم الاحتفال بتكريم
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2021، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

240878703_978569406267540_5911205267353181358_n
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة

وقلد القائد العام للقوات المسلحة القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

240844693_267450898297533_351393458144935670_n
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للتضحية والعطاء جيلاً بعد جيل.

240354755_282870573175459_4922950363232638260_n
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة

ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ فى أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى مختلف الأوقات والظروف.

240886245_2107598706055396_8746006439128095773_n
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة

وأكد زكي أن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التى أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، كما وجّه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، مؤكداً أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها، وفى نهاية كلمته وجّه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

240990081_326664699145492_6994008005863747853_n
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة

مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة
مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

تنسيق الجامعات.. 90% «طب» و80% «هندسة» مع أماكن بالمرحلة الثانية

بنسبة 62%.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الثلاثاء المقبل

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

السعودية تحدد لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 7071 إصابة جديدة بكورونا

صلاة ودروس التوراة .. كيف أقام "بينيت" طقوس السبت فى واشنطن؟

3 رسائل لـ "بينيت" قبل مغادرة واشنطن: حققنا كل الأهداف