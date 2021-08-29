الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 32 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد 32 ألف ميجاوات، مقابل 31 ألفا و800 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و476 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019، وذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وحرصا على زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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