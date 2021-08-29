نائب محافظ الأقصر: نشهد طفرة صحية وصناعية وبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، إن المحافظة تشهد هذه الأيام حراكا ورواجا كبيرا من جميع قيادات الدولة، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالمواطن في صعيد مصر وتوفير كافة السبل والتسهيلات في كافة القطاعات، كما تشهد المحافظة طفرة في قطاع الصحة والصناعة وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على الحضارة والتراث وعلى موعد مع افتتاح طريق الكباش في الفترة القادمة بما يجعلها من المحافظات والمدن العالمية التي نفتخر بها جميعا.

وأضاف عبدالقادر، خلال ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة،، أن القوى العاملة تقوم بدورها الرائد والمستمر في توفير فرص عمل للشباب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم لتتلائم مع كل فرص العمل التي يتم توفيرها لأبناء المحافظة، على مستوى عالي من الكفاءة، كما نحاول جميعا تحقيق رضا المواطن ووصوله للحياة الكريمة التي وجه الرئيس السيسي بتوفيرها لكل المواطنين في جميع أنحاء الدولة.

من جهته، رحب سيد حامد، رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر، بالوزير ورئيس الجامعة ونائب المحافظ، مشيرا إلى أن العمل النقابي كان غير منظم إلى أن صدر القانون ٢١٧ لسنة ٢٠١٨ لتنظيم العمل النقابي الذي له كثير من الإيجابيات على العمل النقابي في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم إجراء الانتخابات النقابية واختيار أفضل العناصر النقابية فيها، كما تم تحديث بيانات المنظمات النقابية وتمثيل الشباب بين أعضائها.

وأضاف أن الوزارة بذلت كل الجهد من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة في كل أماكن العمل اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، كما تقوم برعاية المصريين العاملين في الخارج بدول الخليج العربي وحل مشكلاتهم مع أصحاب الأعمال وتذليل كافة الصعاب أمامهم من أجل الحصول على عمل لائق ومناسب.

بدوره رحب عبد الفتاح محمود، رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، بالوزير ورئيس الجامعة ونائب المحافظ، وأكد أن ندوات التوعية التي تقدمها مديرية القوي العاملة بالأقصر للشركات والعاملين بها كان لها عظيم الأثر في مواجهة المخاطر في بيئة العمل بما لا يوقف منظومة الإنتاج والحفاظ على العامل والمعدات، كما وفرت كافة أساليب الحماية والأمان في بيئة العمل بما يصب في صالح المجتمع والدولة في كافة الأحوال.

وأكد أن شركة السكر ستظل من القلاع الصناعية التي تنتج لنا العديد من المنتجات المهمة التي يحتاجها المواطنين في حياتهم، كما تعمل على استخدام التقنيات التكنولوجية للارتقاء بمستويات الإنتاج ودفع الاقتصاد القومي.