الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الطريقة الفيضية: سننظم ندوات علمية للمريدين بعد انتهاء دورات المشايخ

ملتقى الصوفية العلمى
ملتقى الصوفية العلمى

قال الدكتور محمود أبو الفيض، شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية، ورئيس اللجنة القانونية بالطرق الصوفية، إن المشيخة العامة للطرق الصوفية، تخطوا خطوات ثابتة نحو تنقية التصوف الإسلامى من كافة الشوائب التى لحقت به، وذلك عبر الندوات العلمية التى تنظمها، فبعد الإنتهاء من الندوات العلمية لشيوخ وعلماء الطرق ستبدأ الندوات العلمية لوكلاء ومريدي الطرق الصوفية حيث سيتم تثقيفهم فكريًا وعلميًا ودينيًا، حتى يكون المريد قادر على مواكبة العصر الذى نحن فيه الآن، فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن نصبح فى هذا العصر ولا زال بعض المريدين لا يعرفون المبادئ الحقيقية للتصوف. 

وأوضح أبوالفيض، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية، تحارب ليل نهار من أجل تحسين الصورة الذهنية عن التصوف الإسلامى، خاصة بعد قيام بعض التيارات المتشددة بتشويهها أمام الجميع، وهذا ما نعمل على تغييره خلال المقبلة. 

ويشارك فى الندوات العلمية، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، وعدد من شيوخ وعلماء البيت الصوفي. 

وانطلقت فعاليات الندوات العلمية تحت عنوان "واجبات الشيخ والمريد "، حيث تم مناقشة الدور العلمي للتصوف الإسلامي، والدور الواجب على كلًا من المريد والشيخ، كذلك الدور الواجب على شيوخ وعلماء التصوف الإسلامي في الفترة الحالية.

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أعلنت في وقت سابق عن تنظيم سلسلة ندوات علمية فى مقرها الجديد بالدراسة، حيث يشارك فى هذه الندوات عدد من شيوخ وعلماء الطرق والزوايا الصوفية بمصر، وتهدف هذه  الندوات العلمية إلى التأكيد على الدور العلمي للطرق الصوفية في مصر، وحث الطرق على مزاولة نشاطها الصوفي والعلمي والديني والثقافي وذلك من أجل إخراج المريدين من حالة الضيق التي يمرون بها بسبب توقف الموالد والفعاليات بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

محمود ابوالفيض شيخ الطريقة الفيضية المشيخة العامة للطرق الصوفية تخطوا التصوف الإسلامى

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

تنسيق الجامعات.. 90% «طب» و80% «هندسة» مع أماكن بالمرحلة الثانية

بنسبة 62%.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الثلاثاء المقبل

السعودية تحدد لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضيها

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 7071 إصابة جديدة بكورونا

صلاة ودروس التوراة .. كيف أقام "بينيت" طقوس السبت فى واشنطن؟

3 رسائل لـ "بينيت" قبل مغادرة واشنطن: حققنا كل الأهداف