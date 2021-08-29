شيخ الطريقة الفيضية: سننظم ندوات علمية للمريدين بعد انتهاء دورات المشايخ

قال الدكتور محمود أبو الفيض، شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية، ورئيس اللجنة القانونية بالطرق الصوفية، إن المشيخة العامة للطرق الصوفية، تخطوا خطوات ثابتة نحو تنقية التصوف الإسلامى من كافة الشوائب التى لحقت به، وذلك عبر الندوات العلمية التى تنظمها، فبعد الإنتهاء من الندوات العلمية لشيوخ وعلماء الطرق ستبدأ الندوات العلمية لوكلاء ومريدي الطرق الصوفية حيث سيتم تثقيفهم فكريًا وعلميًا ودينيًا، حتى يكون المريد قادر على مواكبة العصر الذى نحن فيه الآن، فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن نصبح فى هذا العصر ولا زال بعض المريدين لا يعرفون المبادئ الحقيقية للتصوف.

وأوضح أبوالفيض، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية، تحارب ليل نهار من أجل تحسين الصورة الذهنية عن التصوف الإسلامى، خاصة بعد قيام بعض التيارات المتشددة بتشويهها أمام الجميع، وهذا ما نعمل على تغييره خلال المقبلة.

ويشارك فى الندوات العلمية، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، وعدد من شيوخ وعلماء البيت الصوفي.

وانطلقت فعاليات الندوات العلمية تحت عنوان "واجبات الشيخ والمريد "، حيث تم مناقشة الدور العلمي للتصوف الإسلامي، والدور الواجب على كلًا من المريد والشيخ، كذلك الدور الواجب على شيوخ وعلماء التصوف الإسلامي في الفترة الحالية.

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أعلنت في وقت سابق عن تنظيم سلسلة ندوات علمية فى مقرها الجديد بالدراسة، حيث يشارك فى هذه الندوات عدد من شيوخ وعلماء الطرق والزوايا الصوفية بمصر، وتهدف هذه الندوات العلمية إلى التأكيد على الدور العلمي للطرق الصوفية في مصر، وحث الطرق على مزاولة نشاطها الصوفي والعلمي والديني والثقافي وذلك من أجل إخراج المريدين من حالة الضيق التي يمرون بها بسبب توقف الموالد والفعاليات بسبب جائحة فيروس كورونا.