وزير الصحة الياباني يستبعد رفع طوارئ كورونا عن طوكيو

قال وزير الصحة الياباني تامورا نوريهيسا اليوم الأحد أنه من الصعب رفع حالة الطوارئ المقررة في العاصمة طوكيو في الموعد المحدد الشهر المقبل بسبب الوضع الوبائي الحالي لفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر تامورا أن عدد الحالات اليومية يجب أن يقل عن 500 حالة حتى يمكن التفكير في رفع حالة الطوارئ المفروضة حتى 12 من سبتمبر المقبل، مشددا على ضرورة زيادة عدد الأسرة في المراكز الطبية المؤقتة حتى يمكن تقليل نسبة الإشغال في المستشفيات عن 50٪.

وتابع -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أنه بسبب الزيادة الحالية في الإصابات بين الأطفال سيكون من الضروري فحص جميع طلاب الفصول الدراسية التي تظهر بها حالات إصابة مع مطالبتهم بالخضوع للعزل الصحي.

يشار إلى أن العاصمة طوكيو سجلت أمس السبت 3581 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فيما تبلغ نسبة الإشغال في المستشفيات 64 ٪، وتقع 21 محافظة يابانية من بنيها العاصمة طوكيو تحت حالة الطوارئ حتى 12 من سبتمبر المقبل.