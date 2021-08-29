10 مليارات جنيه تكلفة مشروعات «حياة كريمة» بالمنوفية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوي مع محافظ المنوفية ونائبه آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يستهدف البرنامج تطوير قرى مركزي أشمون والشهداء بإجمالى تكلفة تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه لإقامة مشروعات في قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق، فضلاً عن إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموذج التأمين الصحى الشامل وتبطين الترع والمجارى.

وشدد وزير التنمية المحلية على المتابعة الدورية لرئيس الجمهورية لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الزيارات والجولات والاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض الواقع للعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المخططة في التوصيات الزمنية المحددة وإزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

وعرض اللواء إبراهيم أبوليمون معدلات تنفيذ بعض المشروعات المستهدف تنفيذها في عدد من قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والشباب والرياضة والصحة، حيث أكد المحافظ قيامه بجولات ميدانية لمتابعة تلك المشروعات على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ بصورة فعلية ورصد أي معوقات وسرعة حلها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

كما أكد محافظ المنوفية توفير كافة أوجه الدعم لسرعة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بصورة لائقة تتوافق مع عراقة محافظة المنوفية ووفق رؤية القيادة السياسية فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وخلال اللقاء حرص اللواء محمود شعراوي على متابعة جهود محافظة المنوفية في رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية ، ومتابعة منظومة الجمع والنظافة بما يحقق رضا المواطنين على مستوى النظافة.

كما تابع الوزير والمحافظ المشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة والتواصل مع بعض الشركات العاملة في مجال المخلفات وجمع القمامة للدخول في المنظومة الجديدة ، حيث عرض اللواء إبراهيم أبوليمون لآخر المستجدات الخاصة بجهود المحافظة في هذا الشأن والإجراءات الخاصة بطرح مناقصة للجمع على بعض الشركات لمدينة شبين الكوم كمرحلة أولى، بالإضافة إلى متابعة الجهود الجارية لنقل مقر المخلفات بمدينة الشهداء إلى المدفن الصحى بالسادات وتوفير الاعتمادات المالية لذلك، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإنشاء خطوط جديدة لمصنعى تدوير القمامة بمنوف والشهداء وإنشاء مصنع للتدوير بمركز أشمون بطاقة يومية 500 طن وفقاً لأحدث التكنولوجيات الحديثة بما يساعد في تحسين مستوى منظومة المخلفات بالمحافظة.

وشهد اللقاء عرض من محافظ المنوفية لجهود إجراءات تقنين أراضى وأملاك الدولة ، حيث أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حوالى 5893 طلب، والجاد منهم حوالى 5555 ، كما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة حوالى 231 مليون جنيه.

ووجه اللواء محمود شعراوى بالإسراع في عمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه المواطنين وتسليم العقود للجادين منهم ، وشدد " شعراوى " علي جدية الدولة وإصرارها علي تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ علي حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

وخلال الاجتماع تم عرض جهود المحافظة في رفع الإشغالات وإزالة أي تعديات على أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف أو التعدي على الأراضى الزراعية، حيث أشار المحافظ إلى الحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة على مدار اليوم في كافة المناطق للتصدي لمحاولات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما حرص وزير التنمية المحلية على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة مواطني المحافظة، والاستمرار في الحملات اليومية على المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة وارتداء الكمامات الواقية.