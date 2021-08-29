إيران تسجل 31 ألفا و516 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، تسجيل 31 ألفا و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة - في بيانها اليومي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية - إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة؛ ارتفع عدد الإصابات إلى 4 ملايين و926 ألفا و964 إصابة مؤكدة، من بينها 7 آلاف و 877 حالة في وضع حرج.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 581 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 106 آلاف و 482 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و146 ألفا و 742 شخصا حتى الآن.

