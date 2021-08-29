الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تسجل 31 ألفا و516 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إيران
كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، تسجيل 31 ألفا و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة - في بيانها اليومي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية - إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة؛ ارتفع عدد الإصابات إلى 4 ملايين و926 ألفا و964 إصابة مؤكدة، من بينها 7 آلاف و 877 حالة في وضع حرج.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 581 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 106 آلاف و 482 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و146 ألفا و 742 شخصا حتى الآن.
 

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القاهرة - بغداد

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