تفاصيل الجلسة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي

تعتزم وزارة التعاون الدولي، عقد منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي "شراكات لتحقيق التنمية المستدامة"، يومي الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وتنشر "الدستور" تفاصيل الجلسة الثانية من المنتدى، والتي تعقد تحت عنوان “تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030”، حيث تختلف التمويلات الإنمائية عن معظم مصادر التمويل الأخرى في كونها تساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

والهدف الرئيسي من الجلسة الثانية؛ هو تعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه التعاون الإنمائي في توجيه الموارد لتحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030، والتي واجهت تحديات في أعقاب تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم، وذلك من خلال المناقشات بين القادة المحليين والإقليميين والدوليين من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية وقطاع الأعمال.

ويستهدف التعاون الدولي في الأساس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل مباشر، وبالتالي دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا السياق يشير التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2021، إلى أن النظام العالمي يمتلك 379 تريليون دولار منها 80% في الدول اعضاء المنظمة، وأن توجيه 1% من هذه الأموال لتمويل التنمية يعد كافيصا لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ورغم ذلك فإن ماتم توفيره لا يتعدى 0.04% فقط من هذه المبالغ في عام 2020.

وتبرز الأهمية الشديدة لهذه التمويلات في ظل الآثار السلبية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، وامتدادها للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل غير مسبوق، وانعكاسها على تباطؤ الجهود الدولية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الثانية من المنتدى صانعو القرار على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وشركاء التنمية متعددوا الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الفكر، وستعمل الجلسة على وضع توصيات رئيسية بالتوافق بين جميع المشاركين حول الطريقة الأفضل التي يمكن من خلالها المضي قدمًا نحو تحقيق خطة التنمية 2030 من خلال تعاون إنمائي أكثر فاعلية.