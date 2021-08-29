النيابة تناظر جثتي طفلين سقط عليهم حجر بالمطرية

ناظرت جهات التحقيق بالمطرية، جثتي طفلين لقيا مصرعهما عقب سقوط حجر عليهما من أعلى عقار بدائرة القسم، وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة إصابتهما بكسر بالجمجمة وشرخ طولي بالرأس ونزيف داخلي.

وكشفت المعاينة أن الحجر الذي سقط يزن ما يقارب من الطن وبه كميات كبيرة من الحديد والأسمنت.

كان قد لقى طفلان مصرعهما حيث سقط عليهما حجر من أعلى عقار بشارع جعفر والي بمنطقة المطرية، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد وجود متوفين بشارع جعفر والي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين سقوط حجر من واجهة شرفة من أعلى عقار بشارع جعفر والي بمنطقة المطرية على "أحمد.ح"، 12 سنة، و"محمد. ز"، 11 سنة، مما أسفر عن وفاتهما في الحال، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق إجراءاتها وكلفت بتشريح جثث المتوفين والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وسرعة إجراء تحريات المباحث.