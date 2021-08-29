«الزراعة» تواصل أعمال تطعيم العاملين بها ضد فيروس كورونا

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال لجان تطعيم العاملين بمقر نادي الزراعيين بالدقي، باللقاح المضاد لفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وإعمالا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار زيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم لاستكمال أعمال تطعيم العاملين بوزارة الزراعة، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية للتعاون والتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية ومنها نقابة الزراعيين.

وقال «خليفة»، إن تطعيم العاملين بوزارة الزراعة داخل نادي الزراعيين يأتي حرصا من نقابة المهن الزراعية على التعاون مع وزارة الزراعة لتحسين الخدمات المقدمة للعاملين في إطار الدور الخدمي والاجتماعي للنقابة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأضاف نقيب الزراعيين أن جميع فروع النقابة بالقاهرة والمحافظات جاهزة لأية مقترحات للاستعانة بمختلف هذه المقار لخدمة أهداف الدولة المصرية في حماية أبنائها من مخاطر الأمراض الفيروسية.