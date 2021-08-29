الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تواصل أعمال تطعيم العاملين بها ضد فيروس كورونا

تطعيم العاملين بالزراعة
تطعيم العاملين بالزراعة ضد فيروس كورونا

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال لجان تطعيم العاملين بمقر نادي الزراعيين بالدقي، باللقاح المضاد لفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وإعمالا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار زيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم لاستكمال أعمال تطعيم العاملين بوزارة الزراعة، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية للتعاون والتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية ومنها نقابة الزراعيين.

وقال «خليفة»، إن تطعيم العاملين بوزارة الزراعة داخل نادي الزراعيين يأتي حرصا من نقابة المهن الزراعية على التعاون مع وزارة الزراعة لتحسين الخدمات المقدمة للعاملين في إطار الدور الخدمي والاجتماعي للنقابة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأضاف نقيب الزراعيين أن جميع فروع النقابة بالقاهرة والمحافظات جاهزة لأية مقترحات للاستعانة بمختلف هذه المقار لخدمة أهداف الدولة المصرية في حماية أبنائها من مخاطر الأمراض الفيروسية.

الزراعة تستعين بمقر نادي الزراعيين للتوسع عملية التلقيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

تنسيق الجامعات.. 90% «طب» و80% «هندسة» مع أماكن بالمرحلة الثانية

بنسبة 62%.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الثلاثاء المقبل

السعودية تحدد لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضيها

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

بينها «الطب».. أماكن شاغرة لطلاب «علمى» بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 7071 إصابة جديدة بكورونا

صلاة ودروس التوراة .. كيف أقام "بينيت" طقوس السبت فى واشنطن؟

3 رسائل لـ "بينيت" قبل مغادرة واشنطن: حققنا كل الأهداف