الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

10 معلومات عن متغير «دلتا» من كورونا

كورونا
كورونا

مع اقتراب مصر من دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا، يثير متغير «دلتا» قلقاً كبيراً خصوصاً مع قدرته على الانتشار بصورة أكبر ولخطورته. 

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن متغير «دلتا»: 

1. ظهرت في أكتوبر من العام الماضي في الهند لأول مرة، وكان يطلق عليها السلالة الهندية المتحورو لتسمى مؤخراً وفقاً لتوصيات من منظمة الصحة العالمية بمتحور «دلتا».

2. تعد من ضمن السلالات الأكثر انتشاراً بنسبة 60% من سلالة «ألفا» التي ظهرت فى بريطانيا العام الماضي.

3. لديها القدرة على سرعة الانتقال بين الأفراد أكثر من سلالة «بيتا» التي ظهرت بجنوب أفريقيا.

4. أصبحت من ضمن أكثر السلالات انتشاراً في العالم وإصابة بعد تراجع السلالة البريطانية.

5. تعد من ضمن متغيرات كورونا الأكثر عدوى وانتشاراً، وتفشت في ما يقارب نحو 70 دولة حول العالم.

6. من بين الأعراض النادرة لدلتا الإصابة بالغرغرينا أو فقدان السمع وفقدان حاستي الشم والتذوق.

7. تكمن خطورتها في القدرة على الهروب من الجهاز المناعي ومهاجمته بشراسة.

8. وصفها عدد من العلماء بأنها تعد من أكثر متغيرات الفيروس شراسة ولكن التطعيم يستطيع أن يقلل من الإصابة بها.

9. تستهدف فئة الشباب والأطفال بشكل ملحوظ خاصة غير الحاصلين على لقاحات كورونا.

10. تعد الهند وبريطانيا وسنغافورة والولايات المتحدة من ضمن أكثر البلدان المتاثرة بسلالة دلتا.

كورونا سلالة الدلتا الهند سلالة ألفا جنوب أفريقيا الجهاز المناعى

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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