ضبط مخابز تخالف مواصفات إنتاج الخبر في حملات تموينية بالبحيرة

ضبط 50 مخبز بإنتاجه خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب 120شيكارة دقيق مدعم لبيعه فى السوق السوداء

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق والمخابز لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة.

وأسفرت تلك الحملات بمراكز دمنهور وإيتاي البارود وكوم حمادة والدلنجات ووادي النطرون عن ضبط 50 مخبز بإنتاجه خبزا مخالفا للمواصفات، وتهريب 120 شيكارة دقيق مدعم لبيعه في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

من جانبه، وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

وشدد على وصول الدعم لمستحقيه، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجّه مديريات التموين والقطاعات الرقابية بالوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بها بكل أنواعه وإجراء عمليات الجرد الفعلي.