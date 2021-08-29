الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 50 مخبز بإنتاجه خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب 120شيكارة دقيق مدعم لبيعه فى السوق السوداء

ضبط مخابز تخالف مواصفات إنتاج الخبر في حملات تموينية بالبحيرة

مخابز
مخابز

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق والمخابز لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة.

وأسفرت تلك الحملات بمراكز دمنهور وإيتاي البارود وكوم حمادة والدلنجات ووادي النطرون عن ضبط 50 مخبز بإنتاجه خبزا مخالفا للمواصفات، وتهريب 120 شيكارة دقيق مدعم لبيعه في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

من جانبه، وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

وشدد على وصول الدعم لمستحقيه، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجّه مديريات التموين والقطاعات الرقابية بالوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بها بكل أنواعه وإجراء عمليات الجرد الفعلي.

وزارة التموين مباحث التموين الداخلية محافظ البحيرة وادى النطرون اللواء هشام آمنة إيتاي البارود القيادات التنفيذية مخبز حملات مكثفة السلع الغذائية السوق السوداء وكيل وزارة التموين علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مكاسب غير مشروعة وصول الدعم لمستحقيه غير مشروعة المتحدث الرسمي المخابز البلدية لجنة التسعير التلقائي مديرية التموين التموين والتجارة الداخلية قرارات التموين لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حملات مكثف ة الداخلية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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