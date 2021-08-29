رشا يحيى تجمع معزوفات الشرق والغرب على المسرح الصغير بالأوبرا 24 سبتمبر المقبل

تستعد عازفة الفيولا رشا يحيى، لإحياء حفلًا موسيقيًا ضخمًا، يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر المقبل، برفقة فرقتها الخاصة، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل، فى تمام الثامنة مساءً، وتقدم خلاله رشا، برنامج متنوع يتضمن باقة من أشهر الأعمال الكلاسيكية وموسيقي أشهر الأفلام العالمية إلى جانب نخبة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية التراثية والحديثة من بينها موسيقي فيلم "مهمة مستحيلة" و"شبح الأوبرا"، "الضوء الشارد" لياسر عبد الرحمن، "يا مسافر وحدك"، "وكان أجمل يوم" لمحمد عبد الوهاب، "بكرة وبعده"، "وإن راح منك يا عين" لمنير مراد، "التوبة" لبليغ حمدي، "حلو حبك" وموسيقى من الصعيد لجمال سلامة.

تعتمد رشا، فى كل حفل غنائى على تقديم مقطوعة تمزج بين اللونين الغربى والشرقى معًا، لكى تشبع جميع أذواق الجمهور وثقافاته.

رشا يحيى التحقت بكونسرفتوار القاهرة وهي في سن العاشرة، وحصلت على بكالوريوس الكونسرفتوار سنة 2001 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام - شعبة صحافة من جامعة عين شمس عام 2006 - نالت عدة شهادات تقدير من المجلس الأعلى للثقافة والجامعة الأمريكية وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط، كما شاركت بالعزف مع العديد من الأوركسترات المحلية والدولية من بينها أوركسترا القاهرة الاحتفالي، إخناتون للحجرة، القاهرة للحجرة، اماديوس للحجرة.

وقدمت رشا يحيى، العديد من الحفلات المنفردة وموسيقي الحجرة بدار الأوبرا المصرية ومسرح الجمهورية والجامعة الأمريكية والمراكز الثقافية المختلفة، وكذلك العديد من الدول العربية والأوروبية، وتعمل حاليًا رائد مجموعة الفيولا بأوركسترا أكاديمية الفنون السيمفوني وعضو الرباعي الوتري الفيلهارموني، كما حصلت مؤخرًا على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى من معهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون قبل أيام قليلة عن رسالتها التي تناولت المؤلف الإيطالي باجانينى ودوره في تطور تقنيات الأداء على آلة الفيولا.