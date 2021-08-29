كنائس شبرا تشدد على عدم حضور فعالياتها في حال الاشتباه بأعراض كورونا

شددت قطاع كنائس شبرا الشمالية تحت رعاية الأنبا أنجيلوس أسقف القطاع، على المصلين بعدم الحضور في حالة الاشتباه بوجود أعراض فيروس كورونا المستجد، وقالت الكنيسة في بيان لها: إنه “نظراً لوجود حالات مرضية كثيرة نؤكد علي الجميع الالتزام بعدم حضور أي من فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية في حالة الشعور بأي أعراض الأنفلونزا الموسمية”.

وأشارت كنائس شبرا الشمالية إلى ضرورة إبلاغ الخادم المسئول عند ظهور أي أعراض انفلونزا أو اشتباه بأعراض كورونا، على أن يتم ترتيب طريقة حضور بديلة. واختتمت قائلة “نصلي لأجل سلامة الجميع، وأن يرفع الله الوباء عن مصر وكل دول العالم”.

في سياق متصل، علقت بعض الكنائس أنشطتها لفترة أسبوعين، لظهور عدد من الحالات التي كشفت عن وجود دور انفلونزا أي اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من الفيروس.

واختتمت الكنائس المصرية الروم الأرثوذكس والكاثوليكية والأرثوذكس، صوم السيدة العذراء مريم، والذي استغرق مدة 15يومًا.